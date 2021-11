Luto en la TV: Dan 2 meses de vida a famosa actriz; se despide en desgarrador VIDEO antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz paralizó las redes al revelar que doctores le dan dos meses de vida luego de que en enero de 2021 anunciara que sufrió una recaída de su enfermedad, pues padece cáncer de pulmón con metástasis en huesos.

Se trata de la actriz española Isabel Torres, quien interpretó a Cristina Ortiz 'La Veneno', una famosa y controvertida transexual de los años 90, en la serie de televisión Veneno. Torres es una mujer transexual y activista de la comunidad LGBT.

En un desgarrador video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la también conductora de 52 años se despidió de sus seguidores en el que dijo sería su último video, asegurando que su enfermedad está muy avanzada.

Este es el último video que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores y todos mis fans y lo dejaré colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso estoy ingresando al hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga", dijo.

También comentó que doctores le dieron dos meses de vida, y aunque no descartó que pueda vivir más, se dijo en paz con el hecho de que podría fallecer pronto.

En un principio me dieron dos meses de vida... vamos a ver si lo supero y si no, también, ¿qué vamos a hacer? la vida es así de caprichosa".

Torres agradeció a todos sus fans y a su familia por apoyarla y siempre estar a su lado durante esta difícil enfermedad. Como se recordará, en marzo de 2020 anunció que sufre de cáncer de pulmón con metástasis en huesos.

Torres agregó que está muy adolorida y casi no podía mantenerse de pie: "El video es solo es para eso, que los quiero mucho", agregó (...) "No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo", dijo tumbándose adolorida.

Me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mí y que la vida es tan bonita y hay que vivirla", afirmó pese a todo.

"Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, star con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida, así que les doy un beso enorme. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", finalizó con una sonrisa antes de terminar el video.

