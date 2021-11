¡No es Angélica Rivera! Ejecutivos de Televisa dan regaño a 'El Güero' Castro; andaría con actriz

Ciudad de México.- Este martes 16 de noviembre la revista TVNotas sacó en su portada el nuevo escándalo que se avecina en Televisa pues aseguraron que el productor José Alberto 'El Güero' Castro nuevamente se enamoró de una actriz de su reciente novela La Desalmada.

Desde que su primera esposa Angélica Rivera se divorció del expresidente Enrique Peña Nieto muchos rumoraron que se podría dar una reconciliación debido a que empezaron a pasar mucho tiempo juntos e incluso en festejos como la Navidad del 2020 la pasaron al lado de sus hijas como si fueran un feliz matrimonio.

Sin embargo, un supuesto amigo del hermano de Verónica Castro se entrevistó con TVNotas y destapó que el productor ahora es feliz en los brazos de una conocida actriz de Televisa, lo cual no fue muy del agrado de los ejecutivos de San Ángel.

Se dice que José Alberto, quien es conocido por enamorarse de las actrices de sus proyectos, tendría un amorío en secreto con la conocida mujer argentina Cecilia Galliano, quien es 18 años menor que él. Supuestamente los altos mandos de la televisora habrían pedido al productor que no exhiba su relación en público y por ello no han confirmado nada.

Llevan 2 meses de noviazgo y no tienes idea de lo contentos que esta´n... No lo gritan a los cuatro vientos porque en Televisa no ven con buenos ojos que 'El Gu¨ero' ande con actrices de las telenovelas que produce... los meros, meros les pidieron que fueran prudentes", aseguró.