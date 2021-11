Reconocido vidente revela comprometedor audio del hijo de Yahir; quería hacer un pacto para tener fama

Ciudad de México.- Mediante el programa del periodista Michelle Rubalcava, se difundió un audio en el cual Tristán Othón Fierros, el hijo de Yahir, pidió ayuda a un especialista en lo paranormal, supuestamente para obtener fama.

Y es que el joven de 23 años de edad, dijo que no tenía dinero para pagarle a Jorge Clarividente, quien viajó de Guadalajara a Ciudad de México, por lo que esto llegó a un programa de espectáculos.

Cabe mencionar que el hijo de Yahir se quedó sin la ayuda de su padre, luego de que informó que tenía pensado dedicarse al cine para adultos.

Por ello, Tristán intentó contactar a Jorge, con el fin de que pudiera conseguir fama y dinero, para salir adelante de la gran crisis que enfrente, pues debe grandes cantidades de dinero.

No tengo varo. Yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, aún debo dinero ahorita voy a ver a un vato con el que voy a tratar de hacer un arreglo para que me den más tiempo, porque me iban a pagar hoy lo de la nota, pero no salió, hasta el otro martes va a salir. (…) Mi aura, mis energías no han sido muy positivas, últimamente. Me he sentido apagado, como fuera de mí mismo. Y lo único que me queda es no dejar de atorarle, si no me matan a la bestia por deudas y no me late", afirmó Othón Fierro.