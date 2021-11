Subió 40 kilos: Tras cirugías y sin exclusividad en Televisa, actriz se une a novela ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una querida actriz acaba de formar parte del elenco de una exitosa telenovela de Televisa pero estuvo en TV Azteca hace unas semanas, confirma que tiene nuevo proyecto en puerta ¿en el Ajusco?

Se trata de Gaby Rivero, la querida 'Maestra Jimena Fernández' en las exitosas telenovelas Carrusel y Carrusel de las Américas. Aunque gozaba de gran fama, desapareció de la televisión por muchos años para dedicarse a su familia.

Gaby estuvo como conductora de El Club de Gaby y estuvo en melodramas como Tres veces Ana, Piel de otoño, Pasión y Lo que la vida me robó, además de que también estuvo en la telenovela Vencer el pasado, la cual acaba de finalizar transmisiones.

Hace 20 años Rivero reveló que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa, asegurando que aunque "Televisa es mi casa", cree que "ya no existe el monopolio" y artistas deberían ir y venir como plazcan.

¿Será entonces que se une a las filas de TV Azteca luego de haber dado una reveladora entrevista a Mimí para su programa Mimí Contigo? En entrevista para Televisa Espectáculos, Gaby confirmó que se queda en la empresa que la vio nacer como actriz.

Rivero ya tiene un proyecto en puerta bajo la producción de la talentosa Angelli Nesma, Amor dividido, telenovela que al principio era llamada Allá te Espero. Esta contará con Eva Cedeño, Andrés Palacios y Gabriel Soto como protagonistas.

Hemos hecho muchos proyectos (juntas), desde 'Carrusel', imagínate, luego 'Sin ti', 'Lo que la vida me robó' y ahora con esta que acaba de cambiar de nombre y ahora es 'Amor Dividido'. Estoy muy contenta con este personaje porque es completamente diferente. Es la primera vez que empezamos con el final de una novela porque ya está toda escrita", mencionó Gaby.

En este nuevo melodrama, la actriz compartirá escena con el primer actor José Elías Moreno y el exconductor del programa Hoy Lambda García. Gaby se dijo muy satisfecha con el éxito que tuvo Vencer el pasado, protagonizado por Angelique Boyer y dijo:

El proyecto fue muy padre pues no solo divertía, sino que aportaba a la sociedad. Mi personaje 'Brenda' sorprendió pues a través del dolor ella pudo despertar de ese letargo y estar encerrada en su jaula de oro, pero para que vas que el dinero no es la felicidad. Pudo desarrollar y seguir sus sueños, no hay edad para eso".