A sus 62 años, actriz de Televisa presume espectacular figura en ajustado vestido: "Divina"

Ciudad de México.- Algunas actrices de Televisa tienen el mérito de lograr conservarse flamantes, pese a la edad, ejemplos de ello hay demasiados, pero quizás el más notable sea el de Maribel Guardia, quien siempre logra captar miradas cada vez que publica una nueva fotografía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este martes, 16 de noviembre, Maribel Guardia le dijo 'adiós' al frío que golpea a la capital del país, para decirle 'hola' a su nuevo 'outfit' con estampado 'animal print', mismo que coronó con un cinturón ancho para obtener una figura mucho más estilizada.

La expareja de Joan Sebastian suele acompañar sus publicaciones con un mensaje positivo o con tintes de inteligencia emocional, como lo fue en esta última vez.

Da pero no permitas que te utilicen. Ama pero no permites que abusen de tu corazón. Confía pero no seas ingenuo. Escucha pero no pierdas tu propia voz." Publicó Maribel Guardia.