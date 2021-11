Thalía comparte 'inquietante' VIDEO y revela una curiosa habilidad oculta: "Puro talento"

Connecticut, Estados Unidos.- Desde que era muy joven, Thalía impresionó a propios y ajenos por su talento musical, además de incursionar en la actuación, pero la realidad es que la artista tiene varios talentos que solo sus más allegados conocen.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¿Thalía no la apoya? Laura Zapata revela que su hermana se opone a actuar legalmente contra asilo

El pasado lunes, 15 de noviembre, la actriz compartió un inquietante video a través de su cuenta de Instagram que logró dejar perplejos a la mayoría de sus seguidores e incluso algunos famosos comentaron sobre su gran hazaña.

Resulta que Thalía posee un gran talento para la pintura y el dibujo, pero más allá de eso tiene la habilidad de ser ambidiestra, cualidad que aprovecha para obtener un mejor resultado en sus trabajos de artísticos.

Ambidiestra en acción. Pintar me relaja demasiado. Y cuando lo hago con las dos manos al mismo tiempo me hace enfocarme en el presente y me saca el estrés de la mente." Compartió la cantante.