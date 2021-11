Tras 52 años en Televisa y unirse a TV Azteca, actriz alista su muerte y da su última voluntad

Ciudad de México.- La primera actriz Sylvia Pasquel, quien ha estado más de 50 años en Televisa y hace unos meses se cambió a TV Azteca donde estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy, revela que ya tiene todo listo para su muerte.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras la inesperada hospitalización de Carmen Salinas y la muerte del gran villano de telenovelas Enrique Rocha, la actriz de melodramas como Qué pobres tan ricos y Doña Flor y sus dos maridos reveló cómo le gustaría que fuera su despedida cuando llegue el momento de su muerte.

En entrevista exclusiva para el programa matutino Sale el Sol, Sylvia compartió cómo quisiera que sea su funeral, asegurando que no le gusta la tristeza en el ambiente de todos los velorios, por lo que pide que sea una fiesta, además de revelar su última voluntad.

Yo quiero que en mi velorio haya música, que canten, se rían... que sea como la fiesta que yo viví. No quiero llantos, dramas ni nada. Que me incineren y me entierren en el jardín de mi casa de Acapulco para estar viendo la bahía de Acapulco todo el tiempo", dijo.