Tras ser 'vetada' de Televisa y TV Azteca, conductora confiesa porqué 'peleó' con Carmen Salinas

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera la noticia de que la primera actriz Carmen Salinas se encuentra hospitalizada por un derrame cerebral, actores, productores y demás gente del espectáculo ha recordado sus vivencias con la también política. Este ha sido el caso de Adela Micha, la periodista mexicana que está 'vetada' de Televisa y TV Azteca.

Tras cuatro años de dejar la televisora del Ajusco, Adela Micha decidió romper el silencio y hablar, finalmente, sobre qué hizo que Carmen Salinas y ella se distanciaran; todo habría sido a causa de una 'pelea'.

En la imagen, Adela Micha, conductora de noticias 'vetada' de Televisa y TV Azteca.

La comunicadora que ahora se encuentra en el Heraldo de México confesó al programa Chisme No Like que ella era muy cercana a Carmen Salinas debido a que trabajaba con su hijo, Pedro Plascencia; su relación era tan íntima que la primera actriz siempre la llenaba de detalles.

Cada que me iba a ver al programa me llevaba anillos, me llevaba cosas... Me acuerdo que llegaba con bolsitas y entonces me sacaba anillos y collares que aún conservo, muy amorosa, te los traía envueltos para regalo, muy linda'', dijo Adela Micha.