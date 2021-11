"Vete de TV Azteca": Elenco de 'VLA' hunde a polémica conductora en vivo y la 'corren' del programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la controversial conductora Gaby Ramírez se volvió blanco de fuertes burlas y críticas en las redes sociales debido a su más reciente aparición en TV Azteca y es que más de un televidente la quiere fuera del programa Venga la Alegría.

Hace varios meses la originaria de Monterrey, Nuevo León, llegó al canal Azteca Uno pues fue invitada a ser co-conductora del nuevo reality La pareja ideal, sin embargo, este fue cancelado y sacado del aire a un mes de su estreno debido a su pobre rating.

Luego de esto, Ramírez fue invitada a participar en el concurso ¡Quiero Cantar! y aunque era una de las favoritas, ahora está recibiendo duras críticas. En su más reciente presentación la conductora de Venga la Alegría: Fin de semana dio mucho de qué hablar al interpretar el tema El amor de su vida.

A una parte de los jueces no les agradó el número que presentó la regiomontana y solamente se limitaron a elogiar su belleza:

Gaby te ves espectacular, el vestido está hermosísimo siempre... sí tuviste imperfecciones, dicen que poquitas, yo oí más que poquitas pero bueno", mencionó Rocío Banquells.

El conductor Horacio Villalobos fue otro de los que la criticó y le dio una baja calificación, lo cual no le agradó: "Adoro a mis compañeros porque cuando dicen 'te ves espectacular' es porque va la maceta... la verdad es que no me gustó, la dicción (fue mala), había partes de la canción que no se entendían".

A través de la cuenta de Instagram y de YouTube del matutino, decenas de internautas han exigido que Ramírez sea la nueva eliminada de ¡Quiero Cantar! y también han pedido que la saquen del aire.

Harta de la preferencia que tienen por algunos participantes".

Ya sáquenla... pero de TV Azteca".

¿Por qué tanta preferencia?... respeten que el público ya quiere que salga".

Se merecía botón rojo, ya vete Gaby".

Tengan tantita mad... ¿cómo nos quitan a Carlos Eduardo y nos dejan a esta?".

Que ya tenga dignidad y se vaya como Anette".

Que sea la próxima en salir please (por favor)".

De cantante no tiene NADA ¿y la dignidad dónde queda?".

