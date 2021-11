Acabó en silla de ruedas: Tras subir 20 kilos y perder protagónicos, galán se 'retira' de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber subido de peso y quedar irreconocible, un famoso galán de telenovelas revela el cambio que hará en su vida y cómo sigue de salud luego de ser captado con dificultad para caminar, además de despedirse de su último proyecto en Televisa.

Se trata de Jorge Salinas, quien fuera uno de los galanes más cotizados de Televisa, sin embargo, se quedó sin su contrato de exclusividad en 2018 luego de más de 25 años en la televisora, lo que complicó sus ingresos y lo hizo buscar trabajo en Imagen TV y hasta en TV Azteca.

En los últimos años ha preocupado su estado de salud y su cambio físico ha sido evidenciado en varias fotografías, pues ha sido captado usando silla de ruedas o apoyado de una andadera o un bastón, además de tener varios kilos de más, se dice que hasta 20.

El actor retomó proyectos en la televisora de San Ángel en 2020 al unirse a Te doy la vida luego de participar en melodramas inolvidables como La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mariana de la noche, teniendo su último protagónico en 2015.

Salinas se unió al elenco de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, donde interpreta a un invidente. Él mismo admitió que cuando recibió la oferta de trabajo no quería aceptarlo porque ya no le ofrecían protagónicos como él quería, pero la madre de sus hijos menores, Elizabeth Álvarez, "le quitó la soberbia".

Luego de que esta semana culminara grabaciones del melodrama, el actor confesó que se someterá a una estricta dieta para perder los kilos que tiene de sobra, además, brindó detalles de su estado de salud, asegurando que no descarta someterse a cirugía.

Tengo un tema ahí, en la espalda lumbar, pero no es nada grave, o sea, sí hay algunos temas de recomendaciones de cirugía y no. Médicos cirujanos me dicen ‘es tiempo ya’, hay otros que me dicen ‘espérate un poco’, pero lo que hay que hacer primero es estar en paz", dijo.

Posteriormente, Salinas confesó sus planes para lucir una mejor figura:

Por fin voy a estar en un régimen para poder bajar de peso, me permitió la productora tener el sobrepeso en este proyecto, lo quise hacer no como un paralímpico, sino como un ser humano con más defectos que virtudes".

Y agregó: "Y bueno, ahora ya creo que es el momento de comenzar a hacer ya una terapia para rehabilitar esta parte lumbar, comenzar a hacer natación y demás cosas que se permitan".

A pesar de que finalizó su participación en la pantalla chica, el esposo de Elizabeth Álvarez se dijo feliz porque ahora dedicará su tiempo a todo lo relacionado con el lanzamiento de la película Sexo, pudor y lágrimas 2.

Va a ser ya a inicios del siguiente año, hay que hacer pues toda la post producción, fotos y demás", dijo Jorge reafirmando que por esta razón también desea lucir en mejor forma.

