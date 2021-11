¿Adiós Televisa? Tras kilos de más, actriz recibe inesperada noticia en 'Hoy' y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora y actriz Sugey Ábrego rompió en llanto en plena transmisión en vivo del programa Hoy debido a que recibió una inesperada noticia. ¿La despidieron de Televisa?

Hace unas semanas la originaria de Veracruz y su colega de Las Estrellas Bailan en Hoy aparecieron devastadas en el matutino mientras contaban que reciben muchas críticas y humillaciones en las redes sociales debido a sus kilos de más y aspecto físico.

Sí me he sentido mal pero en estas dos semanas he bajado 4 kilos. He leído todos sus comentarios diciendo que qué pesada estoy, que qué piernotas. No saben las luchas personales que tenemos y a veces eso te rompe", dijo Ábrego mientras rompía en llanto.