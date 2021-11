Adiós Televisa: Tras ser albañil y veto por "viejo", galán acaba en la ruina; TV Azteca lo despreció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un galán de telenovelas, quien desapareció de Televisa hace 8 años y habría terminado vetado en medio de rumores de que había conseguido fama por tener una presunta relación con una productora, estaría en la ruina.

Se trata del actor cubano William Levy, quien abandonó la televisora en 2013 para dedicarse al cine tras su última telenovela en la empresa de San Ángel, La Tempestad. Luego de volverse el galán del momento, perdió fama como protagonista.

Ahora, según divulgó el programa Ventaneando de TV Azteca, el histrión la está pasando mal económicamente luego de que durante la pandemia enfrentara el aparatoso accidente que sufrió su hijo, además de que a inicios de este año cerró uno de sus restaurantes en Miami.

Ahora, trascendió que el actor enfrentó una demanda tras un accidente vehicular de su esposa, Elizabeth Gutiérrez. El programa de Pati Chapoy difundió documentos del proceso legal en el que ambos se vieron involucrados tras rentar un automóvil de lujo.

Y esque el vehículo se vio envuelto en un accidente de tránsito que dejó como pérdida total a la unidad. Según datos, este fue rentado el 28 de octubre de 2016 por Elizabeth, sin embargo, tras el percance quedaron debiendo 161 mil dólares de arrendamiento.

Tras el accidente, la aseguradora cubrió alrededor de 145 mil dólares, pero sostienen que el restante de más 15 mil dólares, nunca fue cubierto por Levy ni su pareja, por lo que la empresa los demandó en junio del año pasado con el fin de cobrar los gastos extras, intereses, pagos atrasados y hasta honorarios de abogados.

En octubre pasado ambos dieron la cara en audiencia vía Zoom y en enero de este 2021. En febrero el caso se cerró, obligando a la pareja a pagar poco más de 20 mil dólares, que la arrendadora pidió al juez los extrajera de su cuenta ya que no confiaban que tuvieran el dinero disponible y cubrieran la deuda.

Conductores de Ventaneando comentaron que el actor viviría o mostraría una vida "que no tiene", además de asegurar que no tiene el éxito que tenía antes y su relación con Elizabeth no iría nada bien.

¿Levy hundió su carrera?

Levy se fue en medio de la polémica pues se rumoró que había tenido un romance con la productora Carla Estrada, quien le dio su primer protagónico en Pasión en el 2007, sin embargo, ella lo negó todo.

También tuvo fuertes encontronazos con el productor Juan Osorio, quien lo acusó de renegar de su trabajo en telenovelas mexicanas, aunque después estuvo en el programa Hoy admitiendo que no lo habían llamado, por lo que pidió una oportunidad.

Niurka, expareja de Osorio, estalló tras los ataques que ambos se hicieron y destrozó al cubano, asegurando que Levy era un "nudista y un albañil" en Estados Unidos y que la única razón por la que entró a Televisa fue porque presuntamente "se acostaba con la productora".

No existes en la farándula mexicana (...) Existen estúpidos sin talento como William (...) Así empezaste. Después tuviste un romance con la productora Carla Estrada y ella te llevó a Televisa, y cuando le preguntaron de ti, dijo: 'no hace falta ser actor, está tan lindo, a parte me lo coj...'. Eso es escándalo papá", dijo, dejando en shock a todos.

Aunque regresó a la televisión este año para protagonizar el melodrama colombiano Café con aroma de mujer, afirman que ya perdió la fama que tenía como galán de telenovelas luego de que dejaran de darle protagónicos por presuntamente verse más viejo.

