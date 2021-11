Adiós 'VLA': Ejecutivos de TV Azteca 'vetan' a Laura G; confirman que pidió trabajo ¿en 'Hoy'?

Ciudad de México.- La polémica conductora Laura G, quien estuvo durante 8 años en Televisa y hasta fue parte del programa Hoy, estaría con un pie afuera de TV Azteca luego de tres años allí para irse a otra empresa, según reportan.

Como se recordará, Laura fue reportera para el matutino del Canal de La Estrellas hace varios años y luego condujo los espectáculos del noticiero de Televisa Primero Noticias en 2009.

Posteriormente, fue conductora de Los 10 Primeros y Sabadazo, hasta que en 2018 se cambió a TV Azteca. La conductora se integró a Todo un Show y posteriormente al matutino Venga la Alegría, donde ha sido duramente criticada por el público, pues muchos no la quieren en la emisión.

Ahora, la conductora de espectáculos Angélica Palacios informó en su programa ¡Suéltalo Aquí! transmitido a través de su canal de YouTube que presuntamente ejecutivos del Ajusco le pusieron un alto a la conductora por su mala actitud en el matutino.

Me estoy enterando que Laura G anda con un carácter muy especial en TV Azteca, principalmente con sus compañeros de 'Venga la Alegría'. Incluso, hay maquillistas que ya no la quieren maquillar porque además llega tarde", dijo Angélica.

La periodista compartió que la regiomontana estaría llegando tarde a su llamado y atrasando a maquillistas, asegurando que pese a que se demora, presuntamente exige estar lista a tiempo.

"Me informan que Laura G llega tarde y a pesar de que llega tarde; ahí están peinadores y maquillistas esperando a ver a qué hora llega. Les dan una hora para poderse arreglar para que justo a las 8 AM tengan junta con el productor y con gente que les va diciendo qué posición tomar y qué sección conducir", mencionó.

Y agregó: "Laura G llega al cuarto para las 8 y todos en 15 minutos tienen que maquillarla y peinarla; ya están estresados y todavía los regaña: 'Rapidito que tengo que llegar a la junta'. Eso me lo comenta una fuente muy confiable que incluso está dentro del foro".

La conductora compartió que incluso llegaría al foro con sus compañeros de Venga la Alegría con una mala actitud y ellos ya se habrían hartado de esta situación.

Sobre los conductores del elenco que ya se habrían distanciado de ella por esta razón, dijo:

Palacios sostuvo que esto ya habría llegado a los oídos de altos ejecutivos de la empresa, quienes presuntamente habrían dado un ultimátum a Laura, prohibiéndole que siga con esa actitud, asegurando que después ella se quedó muy molesta.

Y agregó: "Dijo: '¿cómo, si yo soy la conductora principal de la emisión?' Le dijeron que no y que le van diciendo que Anette Cuburu era la conductora principal y como conductor Sergio Sepúlveda y ella con el hígado de fuera. Conductores saben que esta información que estoy diciendo es real".

Palacios compartió que dentro habría una "batalla de egos" pero que en público, tanto conductores como producción aseguran que todos son muy amigos. "Ustedes saben que eso no es real, yo no digo mentiras y aquí la información dicta todo lo contrario", advirtió.

Además, compartió que luego de esta situación, se habría enterado que Laura ya estaría pidiendo trabajo en la competencia. ¿En Televisa? No, en Estrella TV en Estados Unidos. Cabe recordar que Azteca hizo una alianza con ellos para transmitir los Premios de la Radio la semana pasada.

Un amigo que tengo en Estados Unidos en una televisora, en Estrella TV, me contó que Laura G había solicitado trabajo por allá. Yo dije: 'claro que no, si tiene su puesto bien amarrado en Azteca'. Si todo esto fluyera y no hubiese problema, no tendría nada que estar haciendo allá solicitando trabajo en EU", dijo Angélica.