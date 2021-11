Alicia Machado insinúa que Gaby Spanic tiene problemas psiquiátricos tras enfrentarse

Ciudad de México.- La actriz, Alicia Machado mediante una entrevista contó su experiencia como triunfadora del programa La Casa de los Famosos, al hablar de Gaby Spanic.

Y es que antes ambas mantenían una muy buena relación, sin embargo, con el paso del tiempo esta se volvió llena de muchos enfrentamientos, mismos que quedaron grabados en el reality.

En un momento de mi vida fue alguien que me apoyó mucho, o quizá ella lo vio así. Y el cariño y admiración que le tenía. Que se trate, que busque ayuda psiquiátrica, ayuda profesional. Las enfermedades de la mente son como cualquier otra enfermedad, en cualquier otro órgano”, comentó Machado.

A lo que además agregó que Spanic debe acudir a un psiquiatra, debido a los tipos de conflictos que tuvieron ambas, los cuales podrían irse para largo.

Por su parte Gaby en una pasada intervención dijo que hay que tener algo que se llama respeto a la hora de trabajar, por ello su actitud hacia ella, pues menciona que no es alguien limpia.

Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mier**’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”, dijo Spanic.