¿Despedida? Tras veto de Chapoy, ejecutivos de Televisa dan dura noticia a conductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una exconductora de Ventaneando, quien fue despedida de TV Azteca y vetada de todas las televisoras presuntamente por orden de Pati Chapoy, revela si se quedará en el programa Hoy de Televisa para el 2022 o si ejecutivos le darán las gracias.

Se trata de la polémica Martha Figueroa, quien estuvo en el elenco original de Ventaneando y desarrolló gran parte de su carrera en el Ajusco, hasta que en 1998 Chapoy la corrió e hizo que la vetaran de todas las televisoras, según ella misma ha dicho.

Martha ha dejado muy claro que no tiene la mejor relación con su exjefa, pues asegura que la despidió de una manera muy cruel, asegurándole primero que le darían su propio programa para descubrir después que acabaría vetada y desempleada.

Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…) Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo… me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo".

Aunque asegura que actualmente tienen un trato cordial, la periodista de espectáculos lleva años en Televisa, donde conduce Con Permiso con Pepillo Origel a través de Unicable y participa en secciones del Programa Hoy.

Luciendo mejor que nunca tras ponerse una banda gástrica para bajar de peso luego de tener hasta 30 kilos de más, la conductora fue cuestionada sobre su permanencia en el matutino en el 2022, cuando se rumora haya cambio en producción.

Actualmente, la productora Andrea Rodríguez Doria está a cargo tras la muerte de su hermana Magda Rodríguez, sin embargo, se dice que saldría el próximo año pues el matutino cambia de elenco y productor cada dos o tres años. Esto le dijeron ejecutivos:

Espero no morirme hoy ¿no? Espero seguir, estar aquí. Pues mira, hasta donde sé sí... tampoco es como que te cuenten los planes pero yo estoy muy al día. Si me dicen: 'te vas a quedar un año más' pues padrísimo y si me dicen 'oye qué crees, mañana ya no' pues padrísimo también", dijo en entrevista para el reportero Edén Dorantes.

Aseguró además que si la despiden, ella puede conseguir trabajo en otro lado y no se quedaría sin saber qué hacer: "No soy nada chillona, aguanto vara y si se me cierra por aquí, le doy vuelta y para donde sea".

La conductora además habló de la posibilidad de hacer más libros con candentes revelaciones de los famosos, mencionando que la única que la inspiraría sería Salma Hayek.

No hay nadie que me inspire mucho para dedicarle un libro. Salma podría inspirarme pero no hay nadie que me inspire para hacer un trabajo así largo (...) su vida es bien padre, en muchos sentidos, está muy interesante".

Sobre las declaraciones que hizo sobre José José, pues ventiló la confesión que le hizo el cantante en una cena, quien le dijo que tenía problemas en la cama, Martha mencionó que probablemente le da mucha confianza a los hombres contarle cosas porque es como "un wey más".

Al 'Príncipe' le nació, dijo: 'esta está perfecta para oír mis drama sexuales' y me los soltó y yo aguanté vara y respondí lo mejor que pude".

Sin embargo, aseguró que también sabe muchas cosas que no cuenta ni contaría, por lo que deberían quitarse esa imagen que tienen de ella de que vive del chisme.

Toda la gente tiene esa imagen. Si supieran la buena persona que soy en el sentido de guardarme cosas, hasta me deberían de pagar por lo secretos que guardo".

