¿Se va a TV Azteca? Tras renunciar a 'Hoy', Chapoy manda 'recadito' a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, manda un contundente 'recadito' a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta en medio de rumores de que podría irse de Televisa con los cambios del 2022.

Como se recordará, la propia Andrea reveló que en el pasado ha renunciado en varias ocasiones al matutino de Las Estrellas, ya sea por asuntos personales o roces con productores, sin embargo, lleva más de 20 años al aire.

Tras casi 42 años en las filas de Televisa, empresa a la que llegó siendo una niña, Andrea podría ser bienvenida en TV Azteca en caso de que decida irse o le den las 'gracias', pues la jefa de espectáculos del Ajusco hizo tremendas confesiones sobre ella.

Luego de que este lunes Pati se subiera con el 'Escorpión Dorado' en Escorpión al Volante, este le preguntó directamente si detestaba a la conductora de Hoy y a su esposo Erik Rubín.

"¿Por qué odias a Erik Rubín y Andrea Legarreta?", le dijo el youtuber, a lo que Chapoy respondió sin titubear algo que dejó en shock a más de uno.

No los odio... para nada. Yo creo que si los odian muchas personas es porque son una pareja bien avenida, les va muy bien y no nada más en México, en muchos países no aceptan el éxito de alguien, les da mucha rabia".