Tras 6 años desaparecido y sin trabajo en Televisa, famoso galán acaba vetado ¿y desfigurado?

Ciudad de México.- Un actor de Televisa, quien se alejó del medio artístico tras quedarse sin trabajo y verse envuelto en fuertes señalamientos que mencionaban que estaba hundido en drogas, reaparece y explica por qué está vetado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de José Luis Reséndez, quien debutó en la empresa de San Ángel en Amigas y rivales en el 2001 y estuvo en telenovelas como Entre el amor y el odio, La Madrastra, Clase 406, Destilando amor, Alborada y Camaleones.

En 2011 se fue a Telemundo donde estuvo en proyectos como Corazón valiente y Señora Acero, este último en 2015 ya que ha estado alejado del medio, además de que el año pasado estaba viviendo una dura etapa de adicciones y que se había hundido en depresión ante la falta de empleo.

Él lo negó tajantemente y acusó a la revista de inventar todo, sin embargo, esta semana destapó la verdadera razón de su retiro: explicó que Telemundo lo vetó y presuntamente le cerró puertas de trabajo en otras empresas.

En entrevista con Chisme No Like, dijo: "En este momento estoy congeladísimo". Según contó, todo inició cuando negociaba su participación en la quinta temporada de Señora Acero, donde interpretaba a 'Acacio Martínez', alias 'El Teca'.

El actor menciona que cuestionó el contrato, ya que sostuvo que no le favorecían algunas condiciones de trabajo, sin embargo, aceptó participar.

Me habla la productora y me dice 'José Luis agarra tus maletas porque te vienes mañana (a trabajar a Estados Unidos). Agarro a mi familia, nos regresamos a México, arreglo mi maleta. En la noche recibo otra llamada de la productora diciéndome así textual 'José Luis lo siento, pero tus servicios ya no van a ser requeridos'; un día antes de viajar (...) Así fue como comenzó, con un despido de manera muy irreal, muy antiprofesional, muy irrespetuosa".