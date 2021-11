Tras unirse a Televisa, Gustavo Adolfo Infante habla de más y exhibe en vivo ¿a Pati Chapoy?

Ciudad de México.- De nueva cuenta el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien hace unos días apareció en un famoso programa de Televisa, causó polémica con las declaraciones que hizo pues en pleno programa en vivo exhibió a una conocida conductora pero no es Pati Chapoy.

El presentador de Imagen TV y la líder de los espectáculos han mantenido una rivalidad desde hace años debido a que De Primera Mano es la competencia directa del programa de TV Azteca ya que están en la misma barra de horario.

Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó", dijo Gustavo sobre su pleito con Pati.