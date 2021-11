¿Vetó a Carmen Muñoz? Chapoy revela a quién corrió de TV Azteca y su poder en el Ajusco

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando Pati Chapoy, quien ha estado durante 28 años en las filas de TV Azteca luego de dejar Televisa, reveló si tiene o no el poder para correr y/o vetar personas de la televisora.

Las confesions sucedieron durante el tan esperado Escorpión Al Volante de la periodista de espectáculos con el Escorpión Dorado, con quien se sinceró sobre distintos temas de su vida laboral y personal que han causado polémica.

Al cuestionarla sobre qué tan poderosa es en realidad, asegurando que mientras que unos la ven como una de las mujeres más poderosas de la televisora otros aseguran que están a punto de correrla, Chapoy dijo:

Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera lo conoce la gente o no se acuerdan pero no lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con muchos artistas".