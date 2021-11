¿Adiós exclusividad? Tras 34 años en Televisa, galán de novelas confirma si lo corrieron de 'Hoy'

Ciudad de México.- El querido conductor y actor de Televisa, Raúl 'El Negro' Araiza, revela si abandona el programa Hoy en el 2022, cuáles son sus planes laborales y cómo le va en el amor con su novia Margarita Vega.

A las afueras de la empresa de San Ángel, el presentador y actor de telenovelas fue abordado por el reportero Edén Dorantes, a quien le dijo cómo está luego de cumplir 57 años de edad.

Como se recordará, el conductor vivió una dura etapa de adicciones y hasta estuvo en rehabilitación primero por alcoholismo y años más tarde por estrés y depresión. En 2019, Araiza confirmó su divorcio de Fernanda, madre de sus hijas.

Edén le mencionó que luego de entrevistar a Arath de la Torre, este les informó que ejecutivos de la televisora ya lo confirmaron para el próximo año en el matutino de Las Estrellas, por lo que le preguntó si él también está contemplado.

¿Se va a Venga la Alegría? ¿O será que se queda? Araiza confirmó que se queda en el matutino y además le encantaría hacer más telenovelas, ya que empezó su carrera como actor. Incluso, sería de los pocos en la televisora que aún tienen contrato de exclusividad.

Pues sí, ya llevo 14 años ¿no?. No he tenido otra noticia ni nada. Yo hice La Desalmada, me gustó regresar actuar y lo seguiré haciendo cuando me requieran y valga la pena, me aviento triple programa porque ya ves que Miembros Al Aire está en su apogeo también. Yo sigo, qué bueno que siga mi Arath también", dijo.