Adiós Televisa: Tras alistar su muerte y pedir despensa, famosa actriz hace dura confesión al aire

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene 32 años de carrera en Televisa y hace unos meses fue captada pidiendo despensa, apareció en el programa Sale el Sol hace unas horas y dio una lamentable noticia.

Se trata de la guapa artista colombiana Diana Golden, quien mantiene un polémico pleito con su expareja Alfredo Adame y se quedó sin empleo durante 4 meses debido a la llegada de la pandemia.

Tal situación orilló a la actriz de Falsa Identidad y otros proyectos a salir a la calle y aceptar una despensa que regaló una conocida empresa. Poco tiempo después salió a aclarar que en ningún momento le faltó comida en su casa y que aceptó el apoyo para usar su dinero para comprar comida para los perros que cuida y rescata en la calle.

El que me haya criticado, que me regale la comida, no había trabajo, mi sobrino justo perdió su empleo en Miami. Es un restaurante que nos dio una comida muy rica", expresó.