Cayó en coma: Tras 13 años en Televisa, desparecida actriz de TV Azteca hace dolorosa súplica

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien desapareció 8 años de la pantalla chica luego de que cayera en coma, reaparece y recuerda cuando tuvo problemas de salud que la obligaron a alejarse de los foros de Televisa y TV Azteca.

La primera actriz Margarita Gralia acudió al estreno del musical Aladdín en la CDMX y habló del estado de salud de Carmen Salinas, quien está hospitalizada desde la semana pasada luego de sufrir una hemorragia cerebral que la puso en estado de coma.

Gralia alzó una oración por la salud de Carmen, quien permanece grave pero estable.

Como se recordará, la argentina, quien empezó en Televisa y luego se cambió a TV Azteca donde le dio vida a 'Paz Achával Urién' en la exitosa telenovela Amor en Custodia hace 16 años, cayó en un coma inducido en el 2015 y estuvo en cama varias semanas.

La actriz padecía una contracción reversible de arterias cerebrales. Sobre este duro momento que atravesó y que la forzó a retirarse durante años de la televisión, Margarita mencionó que afortunadamente logró recuperarse sin secuelas.

No tengo secuelas pero sinceramente yo no me di cuenta de nada. Yo sé que pasó muchos nervios mi familia. Para mí en todo lo de salud, el señor de las maravillas de Puebla es muy milagroso. Estoy segura que la señora y su familia son muy creyentes. Mucha gente que la quiere esté pidiendo por ella".