Conductora de VLA y reconocido cantante de Ciudad Obregón desatan rumores de un romance

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría, Tábata Jalil, desató los rumores de un posible romance con el cante Paco de María, con quien se le pudo ver en la alfombra roja de la obra de teatro, Aladdín.

Luego de ser cuestionados sobre que tipo de relación llevan, ambos se mostraron nerviosos, por lo que se negaron a contestar a la prensa, sobre lo mencionado.

Aquí hay amor de amistad, hay respeto, nos conocemos de hace tiempo y sí la verdad estamos saliendo mucho a alfombras”, dijo Tábata.

Por otro lado el originario de Ciudad Obregón indicó que la idea es que ambos se conozcan y disfrutar del momento, mientras se miraban fijamente.

Cabe destacar que Tábata ya estaba casada, sin embargo, las cosas no funcionaron pues su ex le dijo muchas cosas ya no podía hacer debido a que eran pareja.

Me dijo si quieres un bebé va a ser por inseminación y me sacó una lista en la que me dijo: ‘yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto y tendrías que dejar tu trabajo’”, reveló.

