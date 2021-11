¿De 'Hoy' a TV Azteca? Andrea Escalona confirma cambios en Televisa y Chapoy la traiciona

Ciudad de México.- Tras tres años en Televisa, la conductora Andrea Escalona rompió el silencio sobre su salida del programa Hoy y mandó un regalo a Pati Chapoy que la titular de Ventaneando presumió desde los foros de TV Azteca, empresa en la que Escalona estuvo durante 12 años.

La conductora estuvo por 12 años en las filas del Ajusco trabajando en programas y en telenovelas antes de irse la empresa de San Ángel con su madre, la fallecida exproductora de Hoy Magda Rodríguez, siendo reemplazada por su tía Andrea Rodríguez Doria.

A su salida de Televisa, fue cuestionada por el reportero Edén Dorantes sobre si se queda o se va del matutino este año, además de cómo cierra el año y qué viene para el 2022.

Escalona comentó que solo estuvo un fin de semana interpretando a 'Doña Inés' en la obra de teatro El Tenorio Cómico pues tiene muchos pendientes y busca enfocarse más en ella misma, en su vida personal y a su nueva línea de maquillaje y skincare.

Le quiero dedicar tiempo a mi vida, no quería meter teatro los fines de semana porque era mucho".

Al hablar de si se queda en el matutino de Las Estrellas, dijo: "Pues ahora sí que solo por hoy ¿no?. Estamos en lo que está ahorita sobre la mesa, los números están bastante buenos y al reality de baile le ha ido bastante bien"

Edén sostuvo que la información que tienen es que la producción y elenco actual estará hasta marzo y Andrea replicó que ya las cosas cambiaron en la televisora.

Mencionó que con la pandemia los protocolos y decisiones que se tomaban hace tiempo no son los mismos que ahorita, dejando entrever que la producción podría estar varios años más.

Antes era cada dos años o tres y de cierta manera, ahora todo está evolucionando y pues ahora sí yo tengo entendido que mientras uno esté dando resultados que puede ser mañana, en unos años o meses. No creo esta información que tienes, no sé si en algún momento haya sido cierta pero actualmente no lo veo".