¡Hundió su carrera! Tras veto de Televisa, Sergio Goyri humilla sin piedad a Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- El gran villano de telenovelas Sergio Goyri, quien tras un escándalo ocurrido en 2019 donde humilló a Yalitza Aparicio se quedó sin contratos y vetado de todas las televisoras, reaparece en Televisa y hace fuertes confesiones.

Según el medio Chacaleo, la carrera del actor en el cine y la televisión quedó arruinada a causa de los terribles comentarios que hizo sobre la protagonista de la película Roma en 2019, cuando estaba nominada al Oscar como Mejor Actriz.

Su actual pareja fue quien tomaba video de la cena en la que Goyri pronunció las desafortunadas palabras, pues el actor calificó de "pin.. india" a la oaxaqueña en esa reunión.

Intentan nominar a una pin... india que sólo dice: 'sí, señora; no, señora'", dijo.

El clip fue difundido por error en redes sociales y desató el odio de usuarios, quien lo acusaron de racista debido a los orígenes indígenas de Yalitza.

El actor triunfó en las telenovelas como La casa en la playa, Niña amada mía, Soy tu dueña y Corazón Indomable, sin embargo, su última aparición en Televisa fue en Que te perdone Dios, del 2015. De ahí se fue a Telemundo.

Tras aparecer en su último proyecto en el 2018, el medio aseguró que el actor de 62 años "no lograba conseguir trabajo" y los productores "no querían siquiera tomarle las llamadas".

Finalmente, tras los que parecerían ser años de castigo y repudio del público por lo que dijo, Goyri regresó a Televisa en el 2021 para integrarse al melodrama Diseñando tu amor, dos años después del escándalo.

Ahora, el histrión abre su corazón para Televisa y le dio una reveladora entrevista a la conductora Aurora Valle para el programa Confesiones, transmitido por TlNovelas.

En un adelanto publicado en el canal de YouTube, Goyri dejó en shock al revelar que hace unos años, debido a su mala fama que señalaba era un hombre violento, había bastantes actores que no querían trabajar con él.

Había muchos protagonistas que no querían trabajar conmigo", dijo.

"¿Sí eras más violento?", le preguntó Aurora, mientras que Goyri respondió: "Sí".

Finalmente, habló del escándalo con Yalitza y lo que dijo. Aunque en ese entonces pidió disculpas al ver que sus palabras habían desatado un escándalo fuera de serie, ahora sostuvo lo que dijo, pues reiteró que no cree que la oaxaqueña mereciera ser nominada al Oscar.

Donde he tenido problemas es cuando no me sé quedar callado. Era una conversación privada, tú puedes decir lo que tú quieras. Hice un adjetivo calificativo que no tendría que haber mencionado, lo he reconocido siempre pero en el otro término, de lo que pienso, sigo en la mismo eh", dijo tajante.

Esta polémica declaración del villano de telenovelas cobró aún más fuerza luego de las declaraciones del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien humilló a Yalitza y la llamó alguien "sobrevalorada" por solo haber "trapeado" en la cinta.

No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. En un debate, a ella le dijeron: 'Trapea aquí'... O sea, ¿dónde está la actuación?", dijo Infante

Aunque la conductora Mónica Noguera intentó defenderla, Gustavo Adolfo siguió firme: "De todos modos, ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y a parte, con todo el respeto, me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero me pareció aburridísima Roma".

