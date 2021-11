Predicciones de Mhoni Vidente: ¿Cuál es el horóscopo de hoy 18 de noviembre para mi signo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Que tengas un excelente jueves 18 de noviembre 2021! Para que la fortuna y la abundancia no te falten, conoce las predicciones y los horóscopos que Mhoni Vidente preparó para este día. ¡Imperdibles!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En el horóscopo de hoy, jueves 18 de noviembre verás cuál será la suerte de tu signo zodiacal en el amor, dinero, trabajo y salud; además, la lectura del tarot de Mhoni Vidente te ayudará a tomar mejores decisiones. ¡Aquí los horóscopos!

Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy jueves 18 de noviembre.

Aries

No caigas ni entregues tu amor a esa persona, no es buena para ti, según los astros. Cuenta con una gran capacidad para aumentar sus sueldo; todo irá bien. Mucho trabajo, intente no estresarse. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio.

Tauro

No es un buen momento en su vida sentimental, todo es un caos y no hay esperanza para un nuevo amor pronto. Las inversiones con sus socios tendrán cambios drásticos. Olvídese de coquetear en el trabajo. La espalda no hace más que darle problemas, aguante.

Géminis

El amor es una puerta que está clausurada temporalmente, es decir, no busque aventura. Dedíquese a buscar un curso de finanzas personales, porque lo ocupa mucho. Buen día para hacer uso de sus influencias con en el trabajo. El mal humor se apoderará de usted, descanse.

Cáncer

No hay oportunidad de tener un nuevo romance en estas fechas; si tiene pareja es posible que surjan problemas; pronto todo será paz. Evite los gastos en caprichos. En la oficina vendrán buenas noticias debido a su rendimiento. Su silueta se verá afectada por comer de más.

Leo

Tenga cuidado con lo que sale de su boca, puede haber malentendidos con su nueva pareja. Deje atrás los gastos superfluos. En el trabajo, le pondrá de mal humor el tener que realizar tareas que no son suyas. La comida chatarra no deben formar parte de su dieta.

Virgo

En cuestiones de familia, no tome decisiones precipitadas, todo mejorará. Gana lo suficiente para vivir sin preocupaciones por el momento; disfrute de su vida. En la oficina, no haga promesas que no pueda cumplir. Pequeñas molestias en las extremidades del pie.

Libra

Bienestar y felicidad emocional; no hay más, todo va perfecto, disfruta de esta nueva racha porque la mereces. Fin a los problemas económicos; llega más dinero. Gracias a su intuición, puede salir bien en el trabajo. No olvide la conveniencia de una revisión de los ojos.

Escorpio

Si alguien se va de su vida, la verdad es para bien, así que no se preocupe por eso y fluya, todo se acomodará. Ahora es un excelente momento para gastar en lo que quiera. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Si no se cuida a tiempo, podría estrés.

Sagitario

Su actitud de estos días es un problema para sus amigos, sentirá que nadie lo quiere, pero no es así. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero extra; sabe cómo hacerlo. Su ingenio será bien recibido en el trabajo. Disfruta de una salud buena, está lleno de energía.

Capricornio

Los berrinches seguirán siendo un problema en esta nueva etapa de su vida; terminará solo si no es humilde y honesto. Jornada con muchísimos problemas económicos, ni modo. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo o será despedido por imprudente.

Acuario

El amor se practica todos los días con diferentes detalles; no escatime en gastos ni en detalles; sea sincero. Grandes ganancias si se deja asesorar por sus amigos más cercanos. No defraude al jefe que apostó por usted. Hoy volverá a sentirse bien con su cuerpo.

Piscis

El diálogo es la mejor vía para comprender a sus amantes, amigos y familiares; aprenda a escuchar, no todo es sobre usted. Jornada sin apuros en el dinero; todo marcha perfecto para usted. Sin contratiempos en el trabajo. Sus rodillas están mal, vaya al médico.

Fuente: Staff