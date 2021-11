¡Sale del aire! Confirman que TV Azteca corrió a Carmen Muñoz; queda fuera de 'Al Extremo'

Ciudad de México.- Tras 5 años en TV Azteca, confirman que la conductora Carmen Muñoz quedó fuera de la empresa y de su programa Al Extremo, en donde estaba como titular tras salir de Enamorándonos en el 2020.

El youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga confirmó que la conductora salió no solo de Al Extremo, sino también del Ajusco, además de que reveló cómo trascendió esta información.

Zúñiga señaló que esta es una grave pérdida para TV Azteca ya que es una de las mejores conductoras del canal, además de que el programa registraba buenos niveles de audiencia.

Carmen se unió al elenco de Al Extremo en mayo del 2020, tras ser sacada de Enamorándonos para cederle el paso a Penélope Menchaca. El programa salió del aire meses después tras registrar sus peores niveles de rating.

Y esque el youtuber exhibió que en las redes sociales oficiales de Al Extremo ya eliminaron la imagen de Carmen Muñoz de los anuncios y promocionales, además de que quitaron su nombre de la descripción de la emisión en Instagram.

En la imagen se puede ver a los conductores: Aline Hernández, Anette Cuburu, Uriel Estrada, Gaby Crassus y Gaby Ávila, sin embargo, no hay rastro de Carmen Muñoz.

Entre rumores de que tenía problemas familiares, según lo reportó Álex Kaffie hace unos días en su columna, Carmen también quedó fuera de los promocionales navideños de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, lo que hace pensar que también salió de Azteca.

No va en los promos navideños, lo que quiere decir que no está en TV Azteca, no solo 'Al Extremo'. ¿Cuál es la razón? Ella no ha salido a aclarar, pero hay rumores que alguien en su familia está mal de salud y que hay problemas con su marido".