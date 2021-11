Tras 6 años en Televisa y llegar a 'Hoy', actor reaparece con fuerte confesión ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso y querido actor, quien lleva al menos 6 años de trayectoria en Televisa, reapareció en medio del escándalo y dio una fuerte noticia a otra empresa. ¿Apareció en TV Azteca?

Se trata del conocido galán de telenovelas Danilo Carrera, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2015 con la producción Pasión y poder y ha dado mucho de qué hablar debido a la relación que mantuvo con la actriz Michelle Renaud.

Hace unas horas el nacido en Ecuador brindó una entrevista al programa Sale el Sol de Imagen TV y precisamente volvió a hablar de su pasado noviazgo con la artista mexicana, con quien ha compartido créditos en telenovelas como Hijas de la luna, Quererlo Todo, entre otras.

Sin embargo, las palabras que más impactaron de Danilo fue cuando aseguró que no está interesado en volver a buscar pareja y pidió a sus fans que no lo buscaran, por supuesto a modo de broma.

No estoy abierto, no estoy buscando una relación, no estoy buscando pareja, estoy respetando lo que viví... respetando a esa persona y a mí también