"Tú no eres ranchera": Sandra Echeverría denuncia discriminación en la música regia mexicana

Ciudad de México.- Recientemente, Sandra Echeverría confesó que le ha costado mucho trabajo resaltar en la música regional mexicana, durante una entrevista en Venga la Alegría. Afirma que es un género dominado por los hombres.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz reveló que ha sido muy estigmatizada en el mundo de la música ranchera debido a su aspecto físico, ya que consideran que funciona más en la industria del pop.

Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque como siempre me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto ranchera desde que tengo 9 años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final. Declaró la actriz.

Por otro lado, Echeverría enfatizó que es difícil ser tomada en serio cuando no vienes de un clan musical como los Fernández o los Aguilar, este hecho provoca que duden de su talento.

Y luego me dicen 'es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?', y yo digo, 'bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana'. Si ha sido complicado porque la gente me dice 'pero ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho'.