Acabó en silla de ruedas: Tras casi morir y perder 20 kilos, galán de novelas abandona Televisa

Ciudad de México.- Un querido actor y cantante mexicano, quien estuvo a punto de morir hace unos meses y perdió casi 20 kilos tras sus problemas de salud, recientemente confirmó que está grabando un nuevo proyecto pero no es con Televisa.

Se trata del exitoso artista Toño Mauri, quien trabajó en la empresa de San Ángel durante 17 años apareciendo en novelas como El privilegio de amar, Velo de novia, La Malquerida, entre otras y en 2020 se enfrentó a una dura batalla contra el Covid-19 que lo hizo estar convaleciente por más de ocho meses.

En febrero de este 2021 el exintegrante del grupo musical Fresas con crema reapareció irreconocible tras abandonar el nosocomio donde estuvo internado y sometido a un doble trasplante de pulmón para salvarle la vida. Mauri sorprendió a los televidentes por su brutal pérdida de peso y durante las primeras semanas se tuvo que apoyar en una silla de ruedas para transportarse.

Afortunadamente, el hermano de la cantante y actriz Graciela Mauri ya se encuentra de regreso en los foros de grabación pero su próximo proyecto no será con Televisa.

En una entrevista con el programa Sale el Sol de Imagen TV, el histrión de 57 años declaró que se siente muy feliz de volver a trabajar ya más recuperado y con unos kilitos de más. Este es su sentir luego de comenzar a grabar la serie Mariachis en Guadalajara, Jalisco:

Toño también recordó que no actuaba desde el 2018, cuando hizo Por amar sin ley, e incluso reconoció que él llegó a pensar que no podría volver a trabajar en lo que más le apasiona.

Feliz porque son las cosas que yo pensaba que no se volverían a hacer... fue un día muy especial y una alegría... me aplaudieron, me dieron la bienvenida, es volver a actuar, me dieron nervios como la primera vez", añadió.