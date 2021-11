Adiós TV Azteca: Chapoy confirma que conductora renuncia a su exclusividad ¿y se va a Televisa?

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, confirmó al aire en Ventaneando que la conductora Carmen Muñoz decidió renunciar a TV Azteca y dejó su programa Al Extremo tras rehusarse a firmar un nuevo contrato.

Esto sucede en medio de rumores de que Muñoz habría firmado ya con Televisa y se integraría al programa Hoy luego de que se reportara la posible salida de Galilea Montijo de esa emisión matutina.

Aunque se especuló que habría sido porque Carmen había perdido su contrato exclusividad y otros decían que tenía una crisis familiar, Pati dio las verdaderas razones.

Hace unos 10 días ella pide autorización para ausentarse una temporada, ya que su mamá al parecer sufrió una caída y su papá está delicado de salud, viven en Guadalajara, y ella se traslada. Aquí la requieren el día fulano de tal para que venga a firmar el contrato, pero le dicen, tal día si es bueno que regreses, porque debes de firmar el contrato nuevo, ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no trabajar acá ".

Acto seguido, Pati detalló que los productores de la televisora hicieron todo lo posible para hacer que Carmen cambiara su decisión, pero ella se negó, argumentando que quería dejar Azteca y dedicarse a escribir libros.

Entre las preguntas de '¿qué está pasando contigo?, ¿qué sucede para que tomes esa decisión?'... y ella de una forma muy clara dijo que simplemente 'ya no quería continuar', que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que 'de escribir libros no vives', pero ella dijo que no, que en este momento se iba", dijo.