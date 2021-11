Expareja de Gabriel Soto 'explota' y envía mensaje por la boda del actor con Irina Baeva

Ciudad de México.- La relación de Gabriel Soto con Irina Baeva causó gran revuelo cuando se hizo pública, en especial por la lluvia de rumores que surgió por la presunta infidelidad del actor hacía su entonces esposa, Geraldine Bazán.

Después de algún tiempo, y varios dimes y diretes, Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su boda, la cual está programada para el próximo 2022, por lo que los medios de comunicación cuestionaron a Martha Julia, expareja del actor durante la alfombra roja de una puesta en escena.

Tras este hecho, la actriz respondió, tajante, que ya no quería hablar sobre el tema, ya que regularmente era cuestionada respecto a la vida personal del actor, siendo que ya llevan varios años separados.

Ya no me pregunten cosas que no. Qué bueno, me da mucho gusto su felicidad,, pero no vuelvo a hablar más del tema." Declaró la actriz.