Golpe a 'VLA': Tras renunciar a Televisa, Galilea Montijo presenta su 'reemplazo' al elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras rumores de su renuncia al programa Hoy, los cuales cada vez se hacen más fuertes, Galilea Montijo se lució luego de abandonar los foros de Televisa e invitó a un nuevo integrante para que se integre al matutino. ¿Será su reemplazo?

Este viernes, antes de pasar a la cápsula en el programa, Andrea Legarreta mencionó que Galilea había convencido a un invitado muy especial para que se integrara al programa: "La Gali, antes de desmayarse y guacarear, los convenció", dijo.

Y esque el maquillista de Gali, Bernardo Moreno, llevó el detrás de cámaras y grabó los mejores momentos de la presentadora en la 'Ciudad del Pecado', donde acudiría a los Latin Grammy del 2021 este jueves, premiación en la que se lució y derrochó estilo.

Tras lucir al natural sin una gota de maquillaje, la conductora presumió su 'lujosa' vida allá comiendo langosta y ganando cientos de dólares en las maquinitas del casino. Además, se fue de compras y les compró regalos a sus compañeros como Tania Rincón y Lolita Cortés.

Posteriormente, ya en el hotel, 'La Gali' se encontró a famosos como Mon Laferte, a quien felicitó por su avanzado embarazo. En la alfombra roja y en el backstage de los premios, la tapatía presumió que tuvo una charla con Juanes.

Fanáticos se volvieron locos por la conductora, llenándola de cumplidos y gritando que se veía espectacular en su vestido de lentejuelas morado con magenta y negro.

Tras compartir con la titular de El Gordo y la Flaca de Univisión Lili Estefan, Gente de Zona, Gloria Calzada, Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez y la productora de Televisa Carla Estrada, Gali aprovechó que estaba sin su esposo Fernando Reina e invitó a cenar al cantante Joss Favela.

Sin embargo, en la cápsula dejaron lo más importante para el final, pues revelaron que Gali acabó invitando a alguien muy especial que estaba en los premios para que formara parte de Hoy.

La conductora armó la fiesta junto a la Banda El Recodo y convenció a uno de ellos para que estuviera en Hoy. ¿Será su reemplazo? Y esque la tapatía se mostró muy emocionada de que Poncho Lizárraga se uniera al elenco del programa.

Los integrantes de la banda sinaloense elogiaron a la tapatía por su belleza y Gali sorprendió mostrando sus mejores pasos de baile para intentar convencerlo de integrarse a Las Estrellas Bailan en Hoy.

Los adoro, no sabes las porras que me estaban echando. Me estaban acompañando, eran mi cortejo", dijo Gali.

"Muchas gracias, yo no soy bailarín", dijo entre risas Poncho a la oferta de Galilea, a lo que ella responde: "Ni muchos de los que estén ahí y no sabes cómo han terminado bailando, es una cosa espectacular... o si no, manda a tu mejor bailarín".

Ya está grabado. Si no es mi querido Poncho, que mande a su mejor representante. Arriba Sinaloa", mencionó la tapatía, confirmando su 'contratación'.

Como se recordará, conductores de Hoy ya le habían ofrecido a Lizárraga integrarse a la segunda temporada del reality hace unos meses, por lo que esta vez habrá que esperar para ver si Gali sí lo convenció o no.

La verdad no. Yo soy música, de bailar no... no es mi sueño, lo mío es hacer música. si nos dan la oportunidad de musicalizarlo y tocar las canciones eso sí con todo gusto", dijo a la oferta entonces.

Cabe mencionar que la salida de Galilea aún no ha sido confirmada por ella o la producción, sin embargo, varios periodistas la han reportado y aseguran sería en diciembre, además de que se dice que Carmen Muñoz podría ser su reemplazo.

