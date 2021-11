Mhoni Vidente: ¿Cuáles son las predicciones y el horóscopo de hoy 19 de noviembre para mi signo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Imperdible! La pitonisa más famosa de México y el mundo de los espectáculos, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy, viernes 19 de noviembre 2021. Conoce aquí las predicciones que estima para este fin de semana.

En las predicciones de Mhoni Vidente encontrarás, además, información sobre el amor, el dinero y el trabajo que le sucederán a tu signo zodiacal en este viernes 19 de noviembre con el eclipse lunar en Tauro. ¿Estás listo para conocer tu fortuna? ¡Aquí puedes consultar tu horóscopo de hoy!

Mhoni Vidente te presenta los horóscopos de hoy viernes 19 de noviembre.

Aries

Clima conflictivo en la familia; habrán peleas por cosas del pasado que aún no se superan, sea tolerante. Cuidado con arriesgar bienes en apuestas. Se abre para usted una nueva etapa en su trabajo. Proteja sus ojos, ya que estarán sensibles a la mugre cercana.

Tauro

Este eclipse lo invita a ser más paciente con usted mismo. Es momento de dejar atrás todos sus miedos y abrirse a un nuevo camino. Verá, poco a poco, como mejora su economía. Se abren nuevas puertas en la oficina. Se está abandonando, procure hacer atletismo.

Géminis

Su vida sentimental se verá afectada por los chismes y malos entendidos; cuidado con a quién comparte sus problemas. Quizá no tiene amigos. Planifique el modo en el que gastará su sueldo. En la oficina, no se duerma en los laureles. La visita al dentista hará bien.

Cáncer

El eclipse lunar en tauro le traerá muchos conflictos con su pareja, pero será para bien. Aprenda a escuchar y su relación será más fuerte. En cuestiones de economía, los planetas están de su parte. Fomente más las relaciones con sus compañeros del trabajo, es por su bien.

Leo

Está más seductor que nunca y tendrá buenos momentos en familia; la paz llegará a su vida, no lo dude. Buen día para hacer cuentas y ver dónde puede economizar. Resuelva con paciencia los imprevistos; sea profesional. Cuídese como hasta ahora y se sentirá bien.

Virgo

En el amor, su sensibilidad impedirá que disfrute al cien por ciento de esta nueva relación; es mejor soltar. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el dinero. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de obtener ingresos. Tome más calcio en su comida.

Libra

Es importante que muestre que está interesado en la otra persona, que en verdad desea enamorarse; sino, todo saldrá mal. En lo económico, se viene un gran progreso y renovación. Intente ser más minucioso con sus labores. Su salud no requerirá cuidados extras.

Escorpio

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con su familia, y es bueno, pronto habrán buenas y lindas noticias. Calma. Vuelve a usted un dinero que creía perdido. Eleve su autoestima profesional, tiene talento. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Sagitario

Un cambio en su actitud provocará tensiones en sus relaciones amorosas y amistosas; no es de fiar en este momento. Debe prestar mayor interés a los nuevos gastos. Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus jefes. Su salud comienza a quebrarse, descanse.

Capricornio

Es momento de ir a terapia si siente que no puede superar ese viejo amor; ayuda profesional siempre sirve. En los gastos, no sobrepase los límites de su sueldo. Ponga todo de su parte para ser encantador con sus jefes. Estupenda salud en general, pero no se confíe.

Acuario

Es el momento para amar y ser amado, permítase que una nueva persona llegue a su vida. Cuidado con los robos y estafas, será blanco fácil en estos días. Oportunidad de crecimiento profesional, pronto verá. El descanso será fundamental en su nueva vida.

Piscis

No tenga miedo ante ese posible amor, todo podría salir perfecto si usted lo permite. Día ideal para aumentar su cuenta de banco; debe mejorar el presupuesto que tiene ahora. Laboralmente las cosas pueden ser malas, pero mejorarán. Haga menos dietas y más ejercicio.

