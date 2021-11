¡Se vuelve mujer! Tras kilos de más y sin exclusividad en Televisa, famoso actor explota al aire

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Eduardo Yáñez, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa en el 2018, nuevamente está dando de qué hablar pues además de confirmar que se convertirá en mujer, recientemente explotó contra la prensa.

Al ser abordado por distintos medios de comunicación, el protagonista de novelas como Destilando amor declaró que se someterá a un gran reto actoral en los próximos meses ya que dará vida a una mujer transexual en una nueva serie.

Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje. Yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí. Este personaje se lo dedicaré a todos los transexuales y todos los que se dicen con 'e'", explicó.

Además de esta revelación, Yáñez también habló de la hospitalización de su gran amiga Carmen Salinas y criticó a sus colegas artistas que han usado las redes sociales para desearle pronta recuperación a la primera actriz o también a los que han ido a visitarla al hospital donde se encuentra.

Es patético que muchos compañeros se hagan publicidad cuando alguien está grave o alguien se muere y publican sus fotos y todo... He estado muy al pendiente de cómo está todo, y yo creo que con eso ayudo más que ir a hacer bola o hacerme el miren, hay… no", expresó.

Asimismo, el intérprete mexicano de 61 años expresó su molestia a los reporteros por entrevistarlo sin antes pedirle su consentimiento y dijo porqué no le gusta darles entrevistas.

Si yo no tengo algo qué decir, para qué les voy a decir o qué... cuando no tengo nada qué decir ¿para qué me entrevistan?", añadió molesto.