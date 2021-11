¡Televisa, en shock! Concluye nuevo perito certificado que "Octavio Ocaña no se disparó"

Ciudad de México.- Este viernes se cumplen tres semanas del deceso de Octavio Ocaña, joven talento de Televisa que murió tras recibir un impacto de bala en el cráneo. Ahora, su padre, Octavio Pérez compartió detalles sobre la nueva investigación que se está haciendo.

En entrevista para el medio Telediario, Octavio Pérez explicó que contrató a un perito certificado para que se revelara quién le disparó a Octavio Ocaña, detonación que causó la muerte del actor que trascendió en la televisora del Ajusco por interpretar a 'Benito Rivers' en Vecinos.

En la imagen, Octavio Ocaña tras la persecución en una carretera de Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con el padre de Ocaña, el perito que está realizando las nuevas investigaciones asegura que "la hipótesis de la Fiscalía es imposible", pues el actor de solo 21 años no pudo dispararse a sí mismo.

Todavía no acaban las investigaciones, pero esa hipótesis de que él se disparo es imposible, falta que me entreguen la ropa para que el concluya con su trabajo, pero ya los avances son que que Octavio Ocaña no se disparó; las investigaciones ya se van a otro lado”, aseguró Octavio Pérez para el medio citado.