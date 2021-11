Tras perder su exclusividad y subir 20 kilos, galán de Televisa anuncia en 'Hoy' que se vuelve mujer

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas que se quedó sin su contrato de exclusividad en Televisa en el 2018 luego de más de 40 años en la televisora, reveló que se convierte en transexual.

Se trata del actor Eduardo Yáñez, quien revela para el programa Hoy que se convertirá en una mujer transexual, pero en una nueve serie, personaje que asegura será un gran reto actoral.

Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje. Yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí. Este personaje se lo dedicaré a todos los transexuales y todos los que se dicen con e".

Incluso, negó ser homofóbico como se ha dicho en algunas ocasiones.

Siempre he sido amigo. Tengo compañeros maquillistas que son gays y me llevo de pelos con ellos. Periodistas, actores, compañeros que también y siempre me llevé bien con ellos. Yo no tengo ped... con esas cosas".