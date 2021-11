Tras pleito con ejecutivos de TV Azteca, Chapoy desprecia a Bisogno y lo 'corre' de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelar quién sería su sucesora en Ventaneando, la titular del programa que lleva 25 años al aire, Pati Chapoy, reveló en vivo por qué no quiere a Daniel Bisogno como el heredero de su 'trono' en TV Azteca.

Luego de que le revelara al 'Escorpión Dorado' que hace tiempo habló con Jimena Pérez 'La Choco' para preguntarle si estaría dispuesta a ocupar su lugar en Ventaneando de llegar el tiempo de su retiro, se desató la polémica.

Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podría quedar y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: '¿Te interesa, estás dispuesta?' y me dijo que sí. ¿Sabes quién fue? 'La Choco', pero Jimenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", dijo Pati.

Envidias y celos estuvieron a la orden del día entre el elenco de conductores, según reportaron, sobre todo entre Pedro Sola y Bisogno. Este último habría sido el más 'despreciado' por Chapoy, pues ya había mencionado que dejaría a Pedrito en otra entrevista.

En plena emisión de Ventaneando este jueves, Rosario Murrieta sacó el tema y le dijo: "Pati, no sabes qué revuelo causó ayer tu declaración de a quién le ibas a dejar Ventaneando".

"A Peter casi le da algo", mencionó Linet Puente. Acto seguido, Pedro expresó a manera de reclamo por qué dijo que habló con 'La Choco', si a él lo mencionó primero hace unos meses en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

A Mara le dijiste que yo y ahora resulta que a 'La Choco' le prometiste", mencionó el 'Tío Pedrito'. "La silla, el trono", agregó Linet.

Bisogno, quien había permanecido callado, trató de disimular su molestia luego de no ser escogido por su jefa y dijo: "Esque no cuentan con que si te vas tú, nos vamos todos", interrumpió, mientras que Pedrito se encargó de exhibirlo al aire diciendo:

Pero Daniel celoso, porque de él nunca has dicho, nunca has dicho".

"¿A mí? Nomás se me ha dicho a mí aparte y no he querido decírselos", dijo en broma Daniel.

Entre risas y bromas, de producción llamaron a Daniel para que saliera un momento del foro, momento que fue aprovechado por Pati para decirle toda la verdad sobre por qué él no sería la opción indicada para reemplazarla en el programa.

¿Demasiadas polémicas? ¿Es muy odiado por los ejecutivos? No. La razón sorprendió a más de uno, pues Pati empezó a sacarlo del foro pero no sin antes decirle por qué no lo quiere de su reemplazo.

A ver, que te tienes que ir. Que ya te vayas, a ver, Daniel, espérate. ¿Por qué crees que no digo que eres tú? Porque luego te vas, como se fue 'La Choco'", le dijo.

"No, cuando nos vamos, nos vamos juntos", reiteró el 'Muñe', abandonando el foro tras la orden de Pati. Y como empezaron a cuestionar a Pati sobre su decisión y hasta Pedrito comentó el miércoles que era mentira, la jefa de espectáculos del Ajusco dijo:

Te voy a decir una cosa. Lo de 'La Choco' sí es cierto, pero sucedió mucho antes de la entrevista que le di a Mara Patricia Castañeda".

Intentando convencer aún más a Pati de que le deje el programa, Pedrito, fiel a su sentido del humor y carisma, comentó sobre 'La Choco', quien dejó México tras 12 años en la emisión para irse a vivir a España con su familia, lo que frustró los planes de Pati.

Ella ya ni vive aquí, ella ya es española, qué importa... Mara Patricia, pásame el testigo", mencionó desatando la risa de Pati y las demás conductoras.

Como se recordará, en diciembre del año pasado, Bisogno salió del aire tras un 'castigo' de ejecutivos e incluso, Pati mencionó que querían despedirlo en enero, pero ella influyó para que eso no pasara.

Actualmente, tanto el puesto de todos en Ventaneando como la misma emisión, estarían en riesgo de salir del aire, ya que con la llegada de Chisme No Like y varias decisiones de ejecutivos, con los que tendrían roces, se rumora que serían los primeros en ser despedidos.

Momento a partir del minuto 27:10 del video:

