Tras su separación, Danilo Carera revela sí regresaría con Michelle Renaud, ¿la extraña?

Ciudad de México.- Hace pocas semanas, Televisa entró en shock después de que Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron su separación a través de sus redes sociales, por lo que los medios y sus respectivos seguidores se cuestionan sí es que existe a posibilidad de una reconciliación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, el protagonista de Contigo Sí fue abordado por varios reporteros quienes querían saber acerca de los detalles de su rompimiento, así como la relación que tendrá a partir de ahora con el hijo de Renaud. El actor respondió que siempre tendrá un gran amor hacia Michelle y su hijo, por lo que aseguró que el pequeño Marcelo podrá contar con su amor y apoyo en todo momento.

Durante la lluvia de preguntas, el actor se expresó respetuosamente de Michelle Renaud, a quien calificó como toda una "dama"; además reveló sí existía la posibilidad de que en algún momento hubiera una reconciliación entre ambos actores.

Finalmente, Carrera, descartó la posibilidad de comenzar una nueva relación con alguien más, ya que declaró que por ahora necesita darse un tiempo para disfrutar de su soltería.

No estoy buscando pareja, no me interesa, chicas no me llamen." Comentó mientras reía.