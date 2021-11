Tras volverse mujer y dejar Televisa por TV Azteca, famoso actor da dura noticia al borde del llanto

Ciudad de México.- Un polémico y conocido actor, quien en 2020 abandonó Televisa por TV Azteca, hace algunas horas reapareció en sus redes sociales y compartió una lamentable noticia al borde del llanto.

Se trata del artista costarricense Gary Centeno, quien estudió conducción en el CEA de Televisa y es conocido por haber actuado en programa unitarios de San Ángel como Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.,

El nacido en San Carlos, Costa Rica, ha dejado claro que es un intérprete muy versátil y hace unos años grabó la película Dulces tentaciones donde dio vida a un travesti. Mediante sus redes compartió fotos en las que aparece completamente transformado en mujer, modelando peluca y llevando su rostro maquillado.

El año pasado dio una tremenda sorpresa al revelar que se había unido a las filas de la televisora del Ajusco para participar en el reality Survivor México edición celebridades y se convirtió en uno de los concursantes más conflictivos al formar parte del grupo de 'Las Hienas'.

Durante la mañana de ayer jueves 18 de noviembre, Centeno aprovechó sus historias de Instagram para informar a sus miles de fans que estaba pasando un mal momento debido a que le informaron sobre la muerte de su abuela Lula.

Evitando no llorar, el actor le dedicó unas emotivas palabras a su ser amado y lamentó que su muerte haya ocurrido justo en el día en que anunciaría que él iba a ser uno de los participantes del nuevo reality Todos a bailar que se estrena mañana sábado en TV Azteca.

¿Cómo voy a estar feliz si se me fue ella? me está pasando algo bueno, creo que también a ella le hubiese gustado que estuviera feliz y bueno, pues esta noticia se la quiero dedicar a ella, estoy segura que está bailando con los ángeles", expresó Gary tratando de no llorar.