Adiós Televisa: Tras estar presa y ser dada por muerta, actriz llega a TV Azteca y se une a Chapoy

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Lupita D'Alessio dejó en shock al dar una entrevista exclusiva a la titular de Ventaneando Pati Chapoy, quien ya está de regreso en TV Azteca.

Como se recordará, la intérprete estuvo en varias telenovelas de Televisa durante su paso por la actuación, además de que en 2017 estuvieron a cargo de producir su bioserie Hoy voy a cambiar.

Lupita tuvo un resurgimiento en 1994, con el disco Desde mi libertad del cual se desprende el sencillo del cual tomó su sobrenombre: 'Leona dormida', ya que estuvo presa en 1993 por evasión fiscal, lo cual atribuye a los presuntos malos manejos que hizo en su momento su expareja Sabu.

Luego del apoyo de Fanny Schatz y Emilio Azcárraga, la cantante logró salir después de 15 días, sin embargo, ha contado que fue una experiencia "desoladora" y que en la cárcel "no hay oxígeno".

Lupita, quien se ha casado más de cinco veces y ha superado importantes obstáculos como su adicción al alcohol y drogas, también ha luchado contra el exceso de peso, pues tiene un problema de metabolismo que le ha generado complicaciones.

Hace unas semanas, la intérprete de 67 años rompió el silencio sobre su estado de salud luego de que se reportara su muerte en distintos medios y en las redes sociales.

En un video compartido en el matutino de Las Estrellas aclaró todo pues declaró que siguen inventando rumores sobre su salud.

Ahora, quien dejó sin habla a todos fue Pati Chapoy al volver al programa de espectáculos luego de algunas semanas de ausencia.

Desde Ventaneando, Pati contó que Lupita la recibió en su casa de la CDMX para una importante plática ahora que regresa a los escenarios, ya que volverá a grabar sus éxitos luego de décadas.

D'Alessio firmó a los 17 años un contrato con Discos Orfeón, mismo que le impedía, según informó ella misma a mediados del año pasado, grabar sus éxitos en vivo, entre ellos Lo siento mi amor, Como tú, Mudanzas y Ya no regreso contigo.

De la mano de la empresa Bobo Producciones, la intérprete llegó a un acuerdo con la empresa que actualmente dirige Jaime Azcárraga, para producir un disco y DVD de su actuación el próximo 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Yo todavía no lo creo. Hasta que esté el soundcheck y vea cámaras. Hay mucha nostalgia y sentimientos encontrados dentro de mí. Dices: '¿por qué no fue antes señor?' y lo acepto, quizás soy más madura y me dio experiencia para poderlo valorar. No me voy a morir sin hacer mi DVD por fin me diste la dicha de hacerlo y darle ese regalo a la gente", dijo.