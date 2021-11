¿Adiós 'Ventaneando'? Alto mando de TV Azteca da tajante mensaje y revela si Chapoy se va del Ajusco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca se encuentra metida en una fuerte polémica debido a que desde hace unos días tomaron una polémica decisión al añadir a su programación al show de farándula Chisme no Like, el cual se convirtió en la competencia directa de Ventaneando.

Miles de televidentes y espectadores ya están especulando que la líder de los espectáculos Pati Chapoy no estaría muy contenta de saber que los polémicos Elisa Beristain y Javier Ceriani se convirtieron en sus compañeros, luego de que anteriormente ambos hicieran pedazos y exhibieran supuestos secretos de los integrantes de la empresa del Ajusco como Daniel Bisogno.

Como se recordará, a finales de 2020 se dijo que 'El Muñe' habría sido suspendido de Ventaneando por orden de Ricardo Salinas Pliego luego de que en plena transmisión en vivo llamara "geta de bruja mal cog..." a Ceriani por sus constantes ataques.

Debido a esta situación, el público del Ajusco no se explica cómo Chisme no Like logró colarse hasta la televisora y ocupar un espacio en el canal a+ justo en el mismo horario en el que se transmite el programa de Chapoy.

Ayer lunes que fue el debut de Ceriani y Elisa en TV Azteca, los televidentes de inmediato comenzaron a señalar que la directora de contenido Sandra Smester le habría declarado la guerra a Pati con esta situación y que estaría buscando echarla de la empresa, donde ha trabajado por más de 25 años.

Sin embargo, la propia Sandra decidió salir a callar todos los rumores y aseguró que en ningún momento buscó crear un conflicto con Chapoy y pidió a todos que dejen de especular que ellas no se llevan bien.

Dejen de inventar y aquí no hay ninguna guerra", escribió a través de Twitter.

Pero los internautas no quedaron conformes con la respuesta de la poderosa ejecutiva de TV Azteca y han continuado criticándola por su decisión de añadir a Chisme no Like a la televisora pese a todo lo que ha dicho de sus conductores e incluso algunos se declararon #TeamChapoy.

Fuente: Twitter @ssmester, Instagram @chismenolikeofficial y Ventaneando