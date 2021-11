Cayó en drogas y pedía limosna: Tras veto y sin trabajo en TV Azteca, actor vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien pasó por una grave crisis económica y tuvo que tomar drásticas medidas para sobrevivir tras un veto de Televisa, está de vuelta en la televisora tras dejar TV Azteca.

El histrión, con casi 60 años de trayectoria artística, ha desarrollado su carrera mayormente en Televisa y ha estado unos años en TV Azteca. El año pasado confesó en entrevista con TVyNovelas que tiene muchas deudas que simplemente no puede pagar.

No tengo dinero para pagar. El poco dinero que tenía y lo poquito que me entraba lo utilicé para el bienestar de mi familia, no para quedar bien con los bancos y conservar mi crédito".