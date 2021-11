Hermana de Octavio Ocaña le dedica tiernas palabras: "Te llevaste un pedazo de mi vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Bertha López Ocaña, una de las hermanas gemelas de Octavio Ocaña le dedicó, a través de su cuenta de Instagram, diversos mensajes de amor al entrañable actor que interpretó a Benito en la serie de Televisa, Vecinos.

Asimismo, Ana también aprovechó sus redes sociales para pedir justicia para su hermano luego de que este falleciera en circunstancias polémicas el pasado 30 de octubre.

En uno de sus historias, la joven que recientemente cumplió 28 años, lamentó cómo se encuentra su mamá, la señora Ana Lucía Ocaña, tras la pérdida de Octavio, quien fue sepultado ayer en Tabasco en medio de aplausos y con el tema de Amor eterno coreado por los asistentes.

Además de las amorosas palabras que le ha dedicado a su hermano en diversos mensajes de Instagram, Ana Bertha cuestiona el actuar de la Polícía Municipal del Estado de México y es enfática al pedir "#JusticiaParaOctavio".

El 7 de noviembre Octavio hubiera cumplido 23 años, por lo que su hermana expresó que tiene el corazón roto porque "el amor de su vida", como llama su hermano, ya no estará presente para celebrar su cumpleaños.

"Nunca voy a volver a ser la misma de antes", confeso Ana Bertha en un emotivo mensaje dedicado a su hermano, a quien llamaba cariñosamente "bebecito".

Con palabras de dolor y de cariño fue como se despidió de él con un extenso recordatorio de lo importante que siempre será en su vida y de lo mucho que lo va a extrañar. "No es un adiós mi bebé nos vemos en la eternidad", se lee en una parte del mensaje que ilustró con una fotografía familiar.

Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta, pero memorable vida, te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso".

"Tú siempre me dijiste que yo era una de las personas que más admirabas en la vida por todo lo que tú y yo sabemos que he luchado y tú siempre fuiste parte de mi lucha, y todos se fueron de México y solo me quedabas tú y yo no podía vivir más feliz de saber que ahí estabas y que sin importar el día o la hora mi gordito siempre estaba para mí, nunca voy a volver a estar bien, nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes porque te llevaste contigo un pedazo de mi vida".

Hoy no soy fuerte, hoy no me sé defender de la vida tal vez, hoy no estarías orgulloso de mí, pero estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y que este dolor vaya sanando, te amo, te amo y te amo y eres fuiste y siempre serás lo que más ame en la vida, no es un adiós mi bebé nos vemos en la eternidad mientras tanto no dejes de volar alto porque tú solo sabes ser un grande y yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú", se lee.

En el Día de Muertos, Ana Bertha posteó un dibujo en el que su Octavio Ocaña está junto a Jesucristo: "La muerte termina una vida no un amor."

