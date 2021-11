Hijo Alex McCluskey arremete en contra de Luis Miguel por la forma en la expusieron a su padre en la serie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Matías McCluskey, hijo de Alex McCluskey, quien fuera representante de Luis Miguel por varios años, volvió a estallar en contra el cantante debido a la forma en que retrataron a su padre en la serie biográfica del 'Sol de México'.

En entrevista para el programa Ventaneando, Matías explotó contra el intérprete nacionalizado mexicano, asegurando que ese proyecto ensució la memoria de su papá.

Es un hijo de pu%&, el ponerlo a mi padre como un extorsionador, es un cobarde, es un hijo de pu%& (…) ya habría deshonrado a mi padre diciendo que (…) mi papá trabajó a espaldas tuyas con Laura Pausini, y nunca la conoció en su vida, jamás hubiese jugado de la forma en que vos lo dejaste, entonces realmente te traes algo personal con mi padre y no puedo creer que no lo hayas dejado descansar en paz", expresó molesto.

Posteriormente, Matías retó a Luis Miguel: “Da la cara, define dónde y cuándo nos encontramos, vos sos un tipo contra cobarde, todo lo que estás haciendo, quedarte como víctima, como estúpido, como el idiota que sos, todo esto te lo digo, no tengo ningún problema en decírtelo, se terminó, la educación mía se terminó”.

Asimismo, el hijo de Alex aseguró que en breve contará todo lo que sabe de Luis Miguel. “Yo no me metí nunca ni con tu mamá, ni con tus hermanos ni con nadie, ni contigo me metí, siempre te defendí, siempre me preguntaron sobre tu salud, siempre dije otras cosas, pues llegó el momento de decir la verdad, lo que vivimos nosotros durante 8 años contigo”.

Y para dar un adelanto de las cosas ocultas que conoce sobre la vida de Luis Miguel, Matías contó: “Fue un infierno, los últimos 4 años fue un infierno, lo que tendría que haber dicho que me callé la boca, te lo voy a decir ahora: hijo de mier%&, mi padre está muerto, tú eres un adicto de mier%&, cocainómano. Se drogaba sí, puntual sí, estaba tan drogado, tan hecho mier%& por la droga que no te dabas cuenta que te estaba entrando gente por todos lados a robarte, y encima pones el nombre de Patricio no sé qué mier%&, en la telenovela y es Mauricio Barboa, y ese tal Mauricio que se yo, con acento español, es Alejandro Asensi, ¿por qué no los nombras?”.

De la misma manera, aseguró que procederá legalmente contra el artista de 51 años. “¿Te vendes a Gato Grande por más de 10 millones de dólares para hablar mal de la gente?, ¿quién tiene precio?, ¿vos o los otros?, te $&%* en el contrato de Alejandro Fernández, te &%$*! en todo mundo, voy a hacerle juicio personal ya directamente a Luis Miguel, me importa tres pepinos si él escribió o no escribió, estoy dolido, muy angustiado y muy enojado”.

Finalmente, en un enlace directo con el programa, Matías confesó que está planeando lanzar un canal de YouTube donde relatará todas las historias secretas que conoce del 'Sol de México'.

