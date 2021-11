Horóscopos 2 de noviembre 2021: MHONI VIDENTE comparte las predicciones para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Arrancó el mes de noviembre, uno de los más mágicos en cuestiones de abundancia y enfrentamiento a los miedos, por ello, es clave que cada día consultes el horóscopo de hoy que Mhoni Vidente tiene para cada signo zodiacal. ¡Aquí las mejores predicciones!

Cabe destacar que las predicciones de Mhoni Vidente se han hecho famosas no solo por involucrar a gente del espectáculo, como lo fue Galilea Montijo o Cristiano Ronaldo, sino porque generalmente son las más acertadas. ¿Lista para conocer tu futura suerte en el amor, dinero y trabajo? ¡Aquí los horóscopos de hoy!

Mhoni Vidente comparte las predicciones de hoy.

Aries

Las amistades que no busquen profundidad, no le beneficiarán en nada, y al contrario solo le causarán más daños. Procure mantener una mentalidad de ahorrar, le conviene. Olvide las preocupaciones de del trabajo, no existen. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

Tauro

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica en estos días de descanso, le vendrán bien a ambos. Hoy comienza una excelente racha en su cartera; prenda una vela blanca. No se busque complicaciones con sus compañeros. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de salud.

Géminis

En el amor, los errores pasados no sirven mas que para aprender. Tómelo en cuenta, pero no deje que sean sus cruces. Puede llegar una jugosa y especial cantidad de dinero. Estará a gran altura en su puesto en las labores. Es hora de hacerse una pequeña revisión con el médico.

Cáncer

Evite discusiones absurdas con su amor, no llevan a nada y solo desgastarán la relación. Haga entender a sus seres queridos que no deben contraer nuevas deudas, menos en fin de año. Perspectivas en el trabajo estupendas. Tal vez un mal paso le cause una herida; mire dónde pisa.

Leo

Piense en lo importante que es tener tiempo para su nuevo amor y en lo que a usted le gustaría recibir. Buen momento económico para gastar en lo que desee. Acepte los consejos del trabajo, quien tiene más experiencia lo iluminará. Más relajación, o el sistema nervioso enfermará.

Virgo

Los asuntos del corazón le causan molestias de cabeza, mejor dedíquese a descansar. Para invertir en bolsa, asesórese con un experto o podría perder gran dinero. Su sueño es montar un negocio y ahora es el tiempo. Bien de salud, pero con poca energía; trate de comer mejor.

Libra

Energía positiva; restablezca su equilibrio en el amor y no tenga miedo del porvenir. Busque nuevas formas de aumentar sus ingresos, merece más efectivo. Relaciónese más con sus compañeros de trabajo. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Escorpio

Romance pasajero llega a su fin, y está bien porque es momento de grandes cambios para usted. Sus finanzas están protegidas por las estrellas, no tenga miedo que todo saldrá perfecto para sus planes. Jornada laboral llena de talento de su parte. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Sagitario

No rechace invitaciones para salir bien con sus amigos en estas fechas. En lo económico, sea más directo, los negocios no son para hacer amigos o nuevos amores; de lo contrario su cartera sufrirá. Está muy bien considerado en su lugar de trabajo. Las cenas no deben ser con carne.

Capricornio

Debe aclarar su mente si desea iniciar una nueva relación; más vale que desde ahora desee ser feliz con usted mismo y después con su amor. Si tiene hijos, le pedirán un dinero extra, delo sin ver. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos en el trabajo. Puede tener dolores en las muelas.

Acuario

Disfrutará de un día un tanto caótico al final de jornada en pareja, lo mejor será que opte por la soltería. No haga ninguna inversión si no tiene claro su presupuesto. Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo, pero nada grave; mejor actívese. Rebrote de alguna dolencia en los muslos.

Piscis

El amor le sonreirá en este Día de Muertos, sea prudente y use su encanto para cautivar a quien desee. Ahorre algo de dinero, la vida da muchas vueltas y pronto gastará. Los proyectos profesionales culminarán. Solucione sus molestias con grandes cuidados caseros.

