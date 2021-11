¡Llega a 'Hoy'! Tras dos divorcios, exactriz de TV Azteca vuelve a Televisa; su ex se declaró gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exactriz de TV Azteca, quien ha atravesado dos polémicos divorcios en su vida, llega al matutino de Las Estrellas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapa actriz y cantante Lisset, quien en 1999 debutó en el Ajusco y participó en melodramas como Catalina y Sebastián, Soñarás, Las Juanas, Amor en Custodia y Montecristo, en 2010 se cambió a Televisa.

En la televisora de San Ángel se integró al elenco de Para volver a amar y otros como Amor Bravío, Lo que la vida me robó, A que no me dejas y ahora llega al foro del programa Hoy para promocionar su nuevo proyecto en la empresa, Mi Fortuna es Amarte.

Así lo adelantaron conductores del matutino, en el que este miércoles le darán la bienvenida a la actriz y a Omar Fierro, pues ambos están en esta nueva telenovela, la cual se estrenará el próximo 8 de noviembre en sustitución de Vencer el pasado.

Como se recordará, hace unas semanas provocó conmoción las declaraciones de Lisset sobre el actor y exconductor de Hoy, Lisardo, a quien exhibió ante los medios al asegurar que no aportaba nada económicamente para su hija, pues ella se hace cargo de todos los gastos.

En entrevista con Ventaneando, Lisset dijo que el español, con quien estuvo casada del 2008 al 2014 no se hace cargo de su hija en común María pero que ella no busca pelearse con él, por lo que no le reclama nada.

Yo mantengo a María, yo pago la escuela de María, en algún momento Lisardo la pagó pero ahora con la pandemia quedó quebrado y la verdad es que si no hacemos equipo ¿cómo nos apoyamos? No me voy a pelear", declaró.

Tras decirse que Lisardo había caído en una crisis tan grave que tuvo que recurrir a vender comida para sobrevivir, este lo negó, aunque aceptó que no podía aportar mucho porque no había tenido mucho trabajo. Actualmente, ambos tienen una relación cordial.

En 2001 contrajo primeras nupcias con el actor Demián Bichir, sin embargo duraron solo dos años, por lo que la actriz se ha divorciado dos veces hasta ahora.

Con quien casi llega al altar es con el actor Mauricio Martínez. Lisset protagonizó titulares en 2003 al empezar una relación amorosa con el histrión. Ambos hasta se comprometieron hasta que su romance terminó dos años más tarde.

Era 2005, y la actriz de 45 años y el actor de 40 terminaron tres meses antes de casarse. En 2014, él dejó en shock a todos al revelar que era homosexual y que se había casado con un empresario, aunque ella sostiene que es bisexual.

Él es bisexual, yo tengo mis amigos gays, pero él no. Al principio me costaba trabajo la bisexualidad porque yo entendía que a una persona homosexual, pues no se le iba antojar una mujer (...) Cuando estuvo conmigo, estaba enamorado de mí y yo de él. Él ha dicho que soy la mujer de su vida, luego de mí vinieron los hombres. Me imagino que él tuvo que aceptarse y entender", contó Lisset en una entrevista.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy e Imagen Entretenimiento