"No podía hablar": Al borde del llanto, actor de 'Vecinos' reacciona a dura muerte de Octavio Ocaña

Ciudad de México.- El primer actor Moisés Suárez, quien participa en la exitosa serie de Televisa Vecinos, habló en vivo sobre la dolorosa partida del joven artista Octavio Ocaña con quien trabajó por más de 15 años.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Sale el Sol de Imagen TV, el intérprete de 'Arturo López' en el mencionado proyecto explicó cómo recuerda a su colega de 22 años.

Asimismo y casi sin poder hablar por un nudo en la garganta, el señor Moisés confesó que no podía creer cuando le avisaron que Octavio había muerto de un disparo, el cual salió de su propia arma según la versión que dio la Fiscalía del Estado de México.

Yo me enteré por nuestro productor, en el grupo que tenemos nos dio esa triste noticia y cuando leí ese texto y decía que no era una noticia falsa no lo quise aceptar. Fui con mi esposa y le dije que había acabado de recibir ese mensaje y me fue muy difícil leerle ese mensaje porque mi familia lo conocimos y nos quedamos sin poder hablar, fue algo muy fuerte, algo inesperado y algo muy desagradable", añadió.