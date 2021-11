"No sirves de protagonista": Tras veto y 6 años desaparecida, actriz 'desenmascara' a Televisa

Ciudad de México.- La famosa villana de telenovelas Mariana Seoane, quien estuvo durante más de 25 años en las filas de Televisa y sufrió un veto luego de irse a Telemundo al perder su exclusividad, se sincera sobre el peor fracaso de su carrera.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La también cantante abrió su corazón en el programa Confesiones, con Aurora Valle, en donde no se quedó callada y habló de una producción que considera fue el mayor golpe de su carrera, pues la humillaron y le dijeron que no servía como protagonista.

"Ya viste que no funcionas de protagonista, ¿verdad?", le dijeron a Mariana cuando fue elegida para estelarizar Amor gitano en 1999 junto a Mauricio Islas y Nailea Norvind de villana.

'Amor gitano' fue mi primer protagónico, siempre quise ser protagonista. Hasta de niña me tocaba siempre ser la bruja en los cuentos y quise ser la buena alguna vez. Venía mi quinta novela donde Pedro (Damián) me da oportunidad de ser la protagonista luego de un casting".

Seoane contó que había muchas personas en contra que insistían en que el público la veía como villana y cuando le dieron la oportunidad le dijeron: "'Si la novela no funciona, ¿si sabes que es culpa tuya no?' Y sufrí muchísimo".

Tras entrar al aire después de Soñadoras, Amor Gitano, una telenovela de época, lamentablemente no logró alcanzar los niveles de audiencia esperados, lo que recayó principalmente en Mariana pues aseguró que la culparon de esto.

"Para que una novela sea exitosa es la historia y ahora que veo los capítulos y todo, me cuidaron mucho, pero finalmente no tuvo el éxito que esperaban", agregó.

Sin embargo, la actriz se dio cuenta con el paso del tiempo que no era así, pues había hecho personajes entrañables como villana en telenovelas como Mi pequeña traviesa.

El público me quería y reconocía, la misma empresa lo hizo, no digo que no lo haya reconocido mi talento sino que no me veían como protagonista. Después hice uno de protagonista en Miami".