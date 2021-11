¡Pánico en el regional mexicano! Pepe Aguilar 'se desvanece' en pleno vuelo frente a su familia

Ciudad de México.- El cantante de regional mexicana, Pepe Aguilar compartió que tuvo un percance en su avión cuando se dirigía a Los Ángeles, Estados Unidos, en compañía de su familia, el "susto" fue tal que el cantante 'se desvaneció'.

A través de sus redes sociales, el cantante Pepe Aguilar compartió un video en el que narró cómo vivió un incidente "nunca antes ocurrido para él", el cual le dio un gran susto.

En el material audiovisual que dura casi dos minutos, el popular cantante de regional mexicano informó que con él estaban sus hijos Ángela Aguilar, Leonardo y Aneliz, siendo la última la más preocupada por este evento.

Pepe Aguilar detalló que el avión en el que viajaban presentó una falla en el sistema de presurización, lo que hizo que cayeran las mascarillas de oxígeno, las cuales se pusieron. Acto seguido, empezó el terror para el cantante.

En el vuelo con Pepe Aguilar estaban sus hijos Leonardo, Ángela y Aneliz.

'Yo tenía la mascarrilla, y yo ‘¿Qué pasa?’, entonces, me quito la mascarilla, me levanto, y cuando voy caminando hacia los pilotos me comienzo a desvanecer y me regresé a poner la mascarilla… ¡impresionante!'", expresó el cantante.